Пресанонси

10:00 17.06.2024

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Екологи вважають, що в Гатному не можна будувати військове кладовище"

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У понеділок, 17 червня, о 10.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Екологи вважають, що в Гатному не можна будувати військове кладовище". Учасники: членкиня правління громадської організації "Сварожичі" Оксана Бургун; голова ГО "Громадський рух "Почайна" Аннабелла Моріна; юрист Київського еколого-культурного центру Олександр Дядюк; директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко (вул. Рейтарська, 8/5-А). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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