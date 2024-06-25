До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Енергетична галузь України: загрози, виклики, рішення"

У четвер, 27 червня, о 14.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція Київського науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту "Енергопроект" (АТ КІЕП) на тему "Енергетична галузь України: загрози, виклики, рішення" щодо відновлення енергетичної галузі України у військовий і поствійськовий період, тиску на науково-проектні організації енергетичного сектору з боку Міністерства енергетики України та корупції як головної загрози відновлення енергетичного сектору.

Учасники: голова правління АТ "Київський науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" Юрій Сапожников; радник голови правління АТ "Київський науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут "Енергопроект", ексголова правління (2000-2023 рр.) Юрій Малахов; голова "Атомпрофспілки" Валерій Матов (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Додаткова інформація за тел. (066) 304-52-52 (Людмила Сахарова).