Пресанонси

12:00 25.06.2024

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Настрої українців і ставлення до політичних лідерів"

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У вівторок, 25 червня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться круглий стіл на тему "Настрої українців і ставлення до політичних лідерів". Учасники: директор дослідницької компанії Active Group Олександр Позній; засновник дослідницької компанії Active Group Андрій Єременко (вул. Рейтарська, 8/5-А). Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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