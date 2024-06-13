До відома: про дискусію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Зовнішній вектор української політики - успіхи і поразки"

У понеділок, 17 червня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Зовнішній вектор української політики - успіхи і поразки". Учасники: політичний експерт Костянтин Матвієнко; політолог, керівник політико-правових програм ГО "Український центр суспільного розвитку" Ігор Рейтерович; політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5-А). Трансляція буде доступна на каналі YouTube агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.