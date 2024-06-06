До відома: про дискусію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Вплив інфраструктурної недостатності на суспільні настрої та політичні перспективи"

У понеділок, 10 червня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Вплив інфраструктурної недостатності на суспільні настрої та політичні перспективи". Учасники: політичний експерт Костянтин Матвієнко; доктор політичних наук, політолог Ігор Петренко; політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.