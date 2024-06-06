Пресанонси

12:00 11.06.2024

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Рівень стійкості та згуртованості українців: результати травневого дослідження та динаміка суспільних змін"

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У понеділок, 11 червня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Рівень стійкості та згуртованості українців: результати травневого дослідження та динаміка суспільних змін"; буде презентовано результати соціологічного дослідження на тему стійкості та згуртованості українців, їхній рівень довіри до державних та суспільних інститутів та ставлення до інших важливих питань. Організатор - Національна платформа стійкості та згуртованості. Учасники пресконференції: політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян; співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Володимир Лупацій; керівниця відділу соціально-політичних досліджень Info Sapiens Анастасія Шуренкова (вул. Рейтарська, 8/5-А). Акредитація: тел. (097) 988-91-41 або [email protected]. Реєстрація на подію за посиланням: https://forms.gle/D1miQZjoNXDUGSrv5

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