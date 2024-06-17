До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" з нагоди презентації аналітичного звіту на тему "Примусове переселення"

У четвер, 20 червня, о 14.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція з нагоди презентації аналітичного звіту на тему "Примусове переселення". Учасники: правозахисник, директор ГО "Східна правозахисна група", радник парламентського комітету ВРУ з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин Віра Ястребова; журналіст, письменник, заступник директора Інституту стратегічних досліджень та безпеки Максим Бутченко; правозахисник і дослідник, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський (вул. Рейтарська, 8/5-А). Присутні на презентації отримають друковану версію аналітичного звіту українською та англійською мовами. Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.