Пресанонси

12:00 04.06.2024

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Вплив CBAM на вітчизняних експортерів"

1 хв читати

У вівторок, 4 червня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться круглий стіл на тему "Вплив CBAM на вітчизняних експортерів". Учасники: керівник GMK Center, ЄБА Станіслав Зінченко; партнер Arzinger, керівник практики енергетики та природних ресурсів, захисту довкілля та сталого розвитку Анжеліка Лівіцька; директор проєкту зі сталого розвитку "АрселорМіттал Кривий Ріг" Ольга Семків; директор департаменту екології, енергетики та зеленої економіки Федерації роботодавців України Ольга Кулик; президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков; модератор, заступник генерального директора Інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" Максим Уракін (вул. Рейтарська, 8/5-А, м. Київ). Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Розвиток м'ясної галузі в умовах війни, відкриття експорту свинини, збереження рентабельності в ланцюзі "Зерно. Свині. М'ясо"

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Захист економічних прав та свобод"

До відома: про дискусію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Наростання зовнішніх і внутрішніх чинників впливу на ситуацію в Україні. Які шляхи подолання загрозливих тенденцій?"

До відома: про дискусію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Наростання зовнішніх і внутрішніх чинників впливу на ситуацію в Україні. Які шляхи подолання загрозливих тенденцій?"

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" Центру Разумкова на тему "Чи потрібна мілітаризація українського суспільства: ставлення громадян"

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Оцінка громадської думки щодо діяльності українських органів влади, ефективності управління та напрямків розвитку країни"

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Ставлення українців до країн Близького Сходу та Центральної Азії"

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Презентація Другого всеукраїнського рейтингу мистецьких закладів вищої освіти"

До відома: про брифінг сьогодні о 13.00 у прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" голови Київської міської організації Українського Червоного Хреста Т. Гоєнко щодо підозр у неправомірній діяльності колишньої керівниці районної організації Українського Червоного Хреста у Києві

До відома: про дискусію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Динаміка зовнішньої і внутрішньої політичної ситуації довкола війни"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА