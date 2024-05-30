Пресанонси

12:00 03.06.2024

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Розвиток м'ясної галузі в умовах війни, відкриття експорту свинини, збереження рентабельності в ланцюзі "Зерно. Свині. М'ясо"

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У понеділок, 3 червня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Розвиток м'ясної галузі в умовах війни, відкриття експорту свинини, збереження рентабельності в ланцюзі "Зерно. Свині. М'ясо". Учасники: керівник Асоціації "М'ясної галузі" та ГС "Центр підвищення ефективності у тваринництві" Микола Бабенко; керівник групи з експорту Асоціації "М'ясної галузі", засновник ТОВ "Агро-Інвест" Ігор Ляховський; в. о. виконавчого директора Ukraine Invest Олександр Мельниченко; виконавчий директор "Укрбіоетанол" Тарас Миколаєнко. Запрошено керівників Міністерства аграрної політики та продовольства України, Держпродспоживслужби (вул. Рейтарська, 8/5-А). Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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