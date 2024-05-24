Пресанонси

12:00 29.05.2024

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Захист економічних прав та свобод"

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У середу, 29 травня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Захист економічних прав та свобод".

Учасники: заступник міського голови - секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко; голова Спілки "Київський форум волонтерів" Ярослав Горбунов; представники малого та середнього бізнесу, експерти (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція прес-конференції буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Акредитація журналістів за телефоном: (098) 774-93-94 (Тетяна Слєсаренко).

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