До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Ставлення українців до країн Близького Сходу та Центральної Азії"

У вівторок, 14 травня, о 13.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Ставлення українців до країн Близького Сходу та Центральної Азії". Учасники: засновник дослідницької компанії Active Group Андрій Єременко; директор дослідницької компанії Active Group Олександр Позній; засновник аналітичного центру Experts Club, кандидат економічних наук Максим Уракін (вул. Рейтарська, 8/5-А). Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.