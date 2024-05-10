Пресанонси

11:30 15.05.2024

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Оцінка громадської думки щодо діяльності українських органів влади, ефективності управління та напрямків розвитку країни"

1 хв читати

У середу, 15 травня, об 11.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Оцінка громадської думки щодо діяльності українських органів влади, ефективності управління та напрямків розвитку країни".

Учасники: директор Фонду дослідження майбутнього Роман Ярошенко; засновник дослідницької компанії Active Group Андрій Єременко (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Ставлення українців до країн Близького Сходу та Центральної Азії"

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Презентація Другого всеукраїнського рейтингу мистецьких закладів вищої освіти"

До відома: про брифінг сьогодні о 13.00 у прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" голови Київської міської організації Українського Червоного Хреста Т. Гоєнко щодо підозр у неправомірній діяльності колишньої керівниці районної організації Українського Червоного Хреста у Києві

До відома: про дискусію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Динаміка зовнішньої і внутрішньої політичної ситуації довкола війни"

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "У Київраді планують заблокувати захист зелених зон"

До відома: про дискусію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Кадрові та структурні зміни в українській владі. Що за ними?"

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Тилові силовики проти бізнесу: корупційний тиск продовжується"

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" голови Агентства з розшуку та управління активами (АРМА) Олени Думи

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "В Україні різко зменшується чисельність вовків"

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Спеціалізованій екологічній прокуратурі 3 роки. Досягнення та виклики в умовах російської агресії"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА