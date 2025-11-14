До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Спроби тиску НАЗК на незалежність професії лобістів в Україні"

У середу, 19 листопада, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Спроби тиску НАЗК на незалежність професії лобістів в Україні".

Учасники: голова правління Національної асоціації лобістів України Олексій Шевчук; заступник голови піклувальної ради Національної асоціації лобістів України Яна Цимбаленко; заступник голови правління Національної асоціації лобістів України Олександр Лещенко; заступник голови правління Національної асоціації лобістів України Олександр Черних; голова представництва Національної асоціації лобістів України в Брюсселі Олександр Каменець; голова піклувальної ради Національної асоціації лобістів України Сергій Лисенко (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.