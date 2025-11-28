Інтерфакс-Україна
Пресанонси
12:00 03.12.2025

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Презентація Індексу економічної безпеки 2025"

1 хв читати

У середу, 3 грудня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Презентація Індексу економічної безпеки 2025".

Учасники: президент Міжнародного інституту свободи (ILI) Ярослав Романчук; директор Міжнародного інституту свободи (ILI) Михайло Камчатний; засновник соціологічної компанії Active Group Андрій Єременко (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

ОСТАННЄ

До відома: про дискусію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Системна криза української влади. Чи є вихід?"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Спроби тиску НАЗК на незалежність професії лобістів в Україні"

До відома: про круглий стіл у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Duty of Care: що потрібно гуманітарним працівникам та волонтерам для безпеки"

До відома про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Глобалізація російсько-української війни"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Діабет та війни: як інвестиції в охорону здоров’я рятують життя та підтримують економіку?"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Як українці ставляться до капіталізму?"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Тарифна політика державних монополій - АТ "Укрзалізниця" та НЕК "Укренерго"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Міндовкілля перетворило національні парки у промислову зону по заготівлі ягод, грибів, лікарських рослин та очерету"

До відома: про дискусію в пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Вплив Китаю на українсько-російську війну"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Система Hazard Analysis and Critical Control Point (НАССР) та її практичне впровадження у заклади освіти"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА