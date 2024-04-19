Пресанонси

12:00 22.04.2024

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Армагеддон для неефективних управителів арештованого майна неминучий"

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У понеділок, 22 квітня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція глави Агентства з розшуку та управління активами (АРМА) Олени Думи на тему "Армагеддон для неефективних управителів арештованого майна неминучий" (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (044) 290-08-31.

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