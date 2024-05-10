Пресанонси

13:00 10.05.2024

До відома: про брифінг сьогодні о 13.00 у прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" голови Київської міської організації Українського Червоного Хреста Т. Гоєнко щодо підозр у неправомірній діяльності колишньої керівниці районної організації Українського Червоного Хреста у Києві

1 хв читати

Сьогодні, 10 травня, о 13.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться брифінг голови Київської міської організації Українського Червоного Хреста Тетяни Гоєнко щодо підозр у неправомірній діяльності колишньої керівниці районної організації Українського Червоного Хреста в Києві (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

Додаткова інформація за тел. (063) 993-57-10 (Леся Олійник), (063) 800-36-26 (Ліна Лук'янюк).

 

 

РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

До відома: про дискусію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Динаміка зовнішньої і внутрішньої політичної ситуації довкола війни"

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "У Київраді планують заблокувати захист зелених зон"

До відома: про дискусію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Кадрові та структурні зміни в українській владі. Що за ними?"

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Тилові силовики проти бізнесу: корупційний тиск продовжується"

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" голови Агентства з розшуку та управління активами (АРМА) Олени Думи

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "В Україні різко зменшується чисельність вовків"

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Спеціалізованій екологічній прокуратурі 3 роки. Досягнення та виклики в умовах російської агресії"

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Як дії АРМА можуть дискредитувати інститут управління заарештованим майном"

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Ескулаб": 15 років на ринку медичних досліджень – підсумки, виклики та плани на майбутнє"

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Зовнішньополітичні події та тенденції очима громадян України"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА