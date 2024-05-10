13:00 10.05.2024

До відома: про брифінг сьогодні о 13.00 у прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" голови Київської міської організації Українського Червоного Хреста Т. Гоєнко щодо підозр у неправомірній діяльності колишньої керівниці районної організації Українського Червоного Хреста у Києві