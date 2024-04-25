До відома: про дискусію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Кадрові та структурні зміни в українській владі. Що за ними?"

У понеділок, 29 квітня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Кадрові та структурні зміни в українській владі. Що за ними?". Учасники: політичний експерт Олександр Кочетков; політолог, політичний експерт Костянтин Матвієнко; політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5-А). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.