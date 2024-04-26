Пресанонси

11:00 30.04.2024

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "У Київраді планують заблокувати захист зелених зон"

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У вівторок, 30 квітня, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "У Київраді планують заблокувати захист зелених зон". Учасники: юрист Київського еколого-культурного центру Олександр Дядюк; голова громадської організації "Екозагін" Михайло Погребиський; член правління громадської організації "Сварожичі" Оксана Бургун; директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко (вул. Рейтарська, 8/5-А). Трансляція прес-конференції буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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