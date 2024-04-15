До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Ескулаб": 15 років на ринку медичних досліджень – підсумки, виклики та плани на майбутнє"
У вівторок, 16 квітня, о 16.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Ескулаб: 15 років на ринку медичних досліджень – підсумки, виклики та плани на майбутнє".
Учасники: засновник компанії "Ескулаб" Сергій Дядюшко; фінансовий директор компанії "Ескулаб" Андрій Дубівка; операційна директорка компанії "Ескулаб" Наталія Когут; юрист, керуючий партнер "Бачуляк і партнери" Юрій Петровський; військовий, розвідник Богдан Загурський ("Лісоруб") (вул. Рейтарська, 8/5-А).
Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".
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