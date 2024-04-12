Пресанонси

11:00 16.04.2024

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Як запустити розподілену генерацію в Україні. Виклики та можливості для територіальних громад"

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У вівторок, 16 квітня, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А)  розпочнеться прес-конференція на тему "Як запустити розподілену генерацію в Україні. Виклики та можливості для територіальних громад".

Обговорюватиметься стан енергетичної галузі України після російських обстрілів, наявні та потенційні джерела енергогенерації та шляхи зменшення ризиків у майбутньому, а також буде презентовано лист до керівництва країни з пропозиціями щодо подолання критичної ситуації в енергетиці України.

Учасники:
голова правління громадської спілки Global 100 RE Ukraine, президент ПрАТ "МХП Еко Енерджі" Олександр Домбровський;
голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха;
заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв;
член ради експертів з питань енергетичної безпеки при РНБО України, генеральний директор ТОВ "Нафтогазбудінформатика" Леонід Уніговський.

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

Додаткова інформація за тел. +38 (066) 727-27-96.

 

 

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