До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Як запустити розподілену генерацію в Україні. Виклики та можливості для територіальних громад"

У вівторок, 16 квітня, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться прес-конференція на тему "Як запустити розподілену генерацію в Україні. Виклики та можливості для територіальних громад".

Обговорюватиметься стан енергетичної галузі України після російських обстрілів, наявні та потенційні джерела енергогенерації та шляхи зменшення ризиків у майбутньому, а також буде презентовано лист до керівництва країни з пропозиціями щодо подолання критичної ситуації в енергетиці України.

Учасники:

голова правління громадської спілки Global 100 RE Ukraine, президент ПрАТ "МХП Еко Енерджі" Олександр Домбровський;

голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха;

заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв;

член ради експертів з питань енергетичної безпеки при РНБО України, генеральний директор ТОВ "Нафтогазбудінформатика" Леонід Уніговський.

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

Додаткова інформація за тел. +38 (066) 727-27-96.