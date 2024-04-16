Пресанонси

12:00 17.04.2024

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Як дії АРМА можуть дискредитувати інститут управління заарештованим майном"

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У середу, 17 квітня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Як дії АРМА можуть дискредитувати інститут управління арештованим майном". Учасники: представник єдиного учасника ТОВ "ЖК "Воздвиженка" Геннадій Піонтковський; директорка ТОВ "ЖК "Воздвиженка" Ольга Шабельник (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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