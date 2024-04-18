До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Спеціалізованій екологічній прокуратурі 3 роки. Досягнення та виклики в умовах російської агресії"

У вівторок, 23 квітня, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" відбудеться публічне обговорення "Спеціалізованій екологічній прокуратурі 3 роки. Досягнення та виклики в умовах російської агресії", організоване Офісом генпрокурора. Учасники: заступниця генерального прокурора Вікторія Літвінова; керівник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора Юрій Бєлоусов; радник генерального прокурора Максим Попов; керівник Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу генерального прокурора Борис Індиченко (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". До участі запрошуються представники ЗМІ, а також національних і міжнародних громадських організацій. Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.