До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Зовнішньополітичні події та тенденції очима громадян України"

У четвер, 18 квітня, о 14.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" відбудеться пресконференція на тему "Зовнішньополітичні події та тенденції очима громадян України" за результатами соцопитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 21 до 27 березня 2024 року.

Учасники: президент Центру Разумкова Юрій Якименко, директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайло Пашков, керівник Всеукраїнської громадської ліги Україна-НАТО, голова Громадської ради при МЗС України Сергій Джердж (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.