Пресанонси

14:00 18.04.2024

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Зовнішньополітичні події та тенденції очима громадян України"

1 хв читати

У четвер, 18 квітня, о 14.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" відбудеться пресконференція на тему "Зовнішньополітичні події та тенденції очима громадян України" за результатами соцопитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 21 до 27 березня 2024 року.

Учасники: президент Центру Разумкова Юрій Якименко, директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайло Пашков, керівник Всеукраїнської громадської ліги Україна-НАТО, голова Громадської ради при МЗС України Сергій Джердж (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Будівельні матеріали. Готовність до потреб ринку на відбудову"

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Як запустити розподілену генерацію в Україні. Виклики та можливості для територіальних громад"

До відома: про дискусію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Україна-Росія - тотальна війна. Коли фінал?"

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Оцінка ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, віра в перемогу, ставлення до виборів"

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Китайсько-американські відносини в контексті нового світового порядку"

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Презентація порталу, який виявляє конфлікт інтересів у місцевих депутатів"

До відома: про дискусію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Війна України з Росією - час працює проти обох сторін. Проте - по-різному"

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Стан суспільної свідомості на третьому році повномасштабного російського вторгнення: результати моніторингу громадської думки"

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Презентація комунікаційної платформи "Young Veterans Ukraine"

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Найгостріші питання в Українському олімпійському боксі на сьогоднішній день"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА