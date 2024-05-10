До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Презентація Другого всеукраїнського рейтингу мистецьких закладів вищої освіти"
У вівторок, 14 травня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Презентація Другого всеукраїнського рейтингу мистецьких закладів вищої освіти".
Учасники: директор Інституту соціологічних досліджень Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана Юлія Горбова; директор дослідницької компанії Active Group Олександр Позній (вул. Рейтарська, 8/5-А).
Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".
Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.