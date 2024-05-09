Пресанонси

12:00 13.05.2024

До відома: про дискусію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Динаміка зовнішньої і внутрішньої політичної ситуації довкола війни"

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У понеділок, 13 травня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Динаміка зовнішньої і внутрішньої політичної ситуації довкола війни". Учасники: політичний експерт Костянтин Матвієнко; голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко; політолог, співзасновник "Національної платформи стійкості та згуртованості" Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5-А). Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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