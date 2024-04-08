До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Оцінка ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, віра в перемогу, ставлення до виборів"

У середу, 10 квітня, о 13.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Оцінка ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, віра в перемогу, ставлення до виборів" за результатами соцопитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 21 до 27 березня 2024 року.

Це опитування було здійснене Центром Разумкова в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні, зміст опитування є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.

Учасники: президент Центру Разумкова Юрій Якименко, директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на каналі Youtube агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.