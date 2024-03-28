Пресанонси

12:00 01.04.2024

До відома: про дискусію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Війна України з Росією - час працює проти обох сторін. Проте - по-різному"

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У понеділок, 1 квітня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Війна України з Росією - час працює проти обох сторін. Проте - по-різному". Учасники: політичний експерт Костянтин Матвієнко; політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян, політичний оглядач Леонід Швець (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна. Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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