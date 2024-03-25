Пресанонси

11:00 27.03.2024

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Презентація комунікаційної платформи "Young Veterans Ukraine"

1 хв читати

У середу, 27 березня, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства розпочнеться прес-конференція на тему "Презентація комунікаційної платформи "Young Veterans Ukraine". "Young Veterans Ukraine" - комунікаційна платформа, націлена на підтримку молодих українських ветеранів, членів їхніх сімей і ВПО. Її заснували чотири громадські організації: "ЧАС ДІЇ", "SOS Ukraine", "Смарт Медіа" та "Українські ветерани".

Учасники:

міжнародний експерт, ГО "SOS Ukraine" Довідас Віткаускас, голова ГО "Смарт Медіа" Олександра Щукіна, голова ГО "ЧАС ДІЇ" Оксана Алексєєва, від ГО "Українські ветерани" - Артем Каспар’ян (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (097) 893-35-16, (096) 838-44-76, [email protected].

 

 

РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Найгостріші питання в Українському олімпійському боксі на сьогоднішній день"

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Презентація рішень для аграрної цифрової революції з точністю до рослини. Ультраточний захист рослин"

До відома: про дискусію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Як впливає динаміка змін політичної та економічної ситуації в країні-агресорі на перебіг війни"

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Самозахист не злочин"

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Ліберальна податкова реформа як дієва альтернатива Національній стратегії доходів"

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "20 років компанії "АВТО-РЕГІОН": підсумки, виклики, перспективи розвитку"

До відома: про круглий стіл у прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Фейкова реклама з використанням українських медичних брендів. Як вирішити проблему?"

До відома: про дискусію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Чи загрожує Україні криза державності?"

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Що заважає експорту українського біометану?"

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Зовнішньополітичні події та процеси очима громадян України"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА