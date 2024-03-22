Пресанонси

10:30 28.03.2024

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Найгостріші питання в Українському олімпійському боксі на сьогоднішній день"

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У четвер, 28 березня, о 10.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Найгостріші питання українського боксу: Олімпійські ігри-2024, міжнародна діяльність, розвиток Українського боксу, корупція, вибори президента". Учасники: виконувач обов'язків президента Федерації боксу України Олег Ільченко; державний тренер збірних команд України з боксу від Міністерства молоді та спорту Юрій Шевчук; головний тренер чоловічої збірної України з боксу Дмитро Сосновський (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (068) 694-74-17.

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