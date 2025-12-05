13:00 09.12.2025
До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Майбутнє українського боксу: позиція обласних федерацій перед Конференцією ФБУ"
У вівторок, 9 грудня, о 13.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Майбутнє українського боксу: позиція обласних федерацій перед Конференцією Федерації боксу України".
Учасники: голова контрольно-ревізійної комісії Федерації боксу України Костянтин Калашніков; віце-президент Федерації боксу України Андрій Котельник; президент Сумської обласної федерації боксу Микола Кравченко; президент Київської міської федерації боксу Олександр Негода (вул. Рейтарська, 8/5-А).
Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".
Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.