До відома: про круглий стіл у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Duty of Care: що потрібно гуманітарним працівникам та волонтерам для безпеки"

У п'ятницю, 14 листопада, о 10.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться круглий стіл на тему "Duty of Care: що потрібно гуманітарним працівникам та волонтерам для безпеки".

Учасники:

директорка Альянсу українських організацій громадянського суспільства Міла Леонова;

керівниця напряму зовнішніх зв'язків (GR) Альянсу українських організацій громадянського суспільства Олена Волкова;

директорка Платформи гуманітарних НУО в України Каміла Коррадін; голова програм Nonviolent Peaceforce в Україні Йохім (Йомі) Клейманн;

координатор програм гуманітарної допомоги, Швейцарське агентство з розвитку та співробітництва Олег Масик;

менеджер гуманітарної програми Агентства Великої Британії з міжнародного розвитку (FCDO) Ольга Кравчук;

менеджер гуманітарної програми Агентства Великої Британії з міжнародного розвитку (FCDO) Нелія Досляк;

заступник директора International NGO Safety Organisation - INSO в Україні Юзеф Ланг (Jozef Lang);

директор HR-департаменту Благодійної організація - Благодійний фонд "Карітас України" Анна Холодницька;

членкиня правління БФ Схід SOS Оксана Куянцева;

радник з адвокаційних питань благодійного фонду "Рокада" Юрій Гончаров.

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Додаткова інформація за Додаткова інформація за тел. +38(097)795-03-00. Реєстрація журналістів за тел. (050) 756-82-51 (Ольга Шилкіна).