10:00 07.11.2025

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Діабет та війни: як інвестиції в охорону здоров’я рятують життя та підтримують економіку?"

У п'ятницю, 7 листопада, о 10.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція з нагоди Всесвітнього дня боротьби з діабетом на тему "Діабет та війни: як інвестиції в охорону здоров’я рятують життя та підтримують економіку?".

Запрошені до участі: народний депутат України, голова підкомітету з питань охорони здоров'я Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Максим Перебийніс; міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко; голова Національної служби здоров’я України Наталія Гусак; заслужений лікар України, кандидат медичних наук, полковник внутрішньої служби у відставці Наталія Кожан (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Акредитація журналістів та додаткова інформація за тел. (050) 961-31-90, [email protected] (голова Ради Української діабетичної федерації Валентина Очеретенко).

