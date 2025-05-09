До відома: про дискусію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Україна в системі координат нового світового порядку"

У понеділок, 12 травня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Україна в системі координат нового світового порядку". Учасники: політичний експерт Костянтин Матвієнко; політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян; політичний оглядач Леонід Швець (вул. Рейтарська, 8/5-А). Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.