Інтерфакс-Україна
Пресанонси
12:00 12.05.2025

До відома: про дискусію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Україна в системі координат нового світового порядку"

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У понеділок, 12 травня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Україна в системі координат нового світового порядку". Учасники: політичний експерт Костянтин Матвієнко; політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян; політичний оглядач Леонід Швець (вул. Рейтарська, 8/5-А). Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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