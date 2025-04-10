Інтерфакс-Україна

Пресанонси

12:00 14.04.2025

До відома: про дискусію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Світова економічна війна і війна в Україні. Взаємний вплив"

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У понеділок, 14 квітня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Світова економічна війна і війна в Україні. Взаємний вплив". Учасники: політичний експерт Костянтин Матвієнко; голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко; політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5-А). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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