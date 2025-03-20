До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Екологи звинувачують Міндовкілля в маніпуляції фактами про захист Мархалівського лісу"
У вівторок, 25 березня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Екологи звинувачують Міндовкілля в маніпуляції фактами про захист Мархалівського лісу".
Учасники: мешканка села Мархалівка, представниця НГО "Мархалівка. Підтримка" Людмила Морозова; директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко (вул. Рейтарська, 8/5-А).
Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".
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