"Евросолидарность" не будет голосовать ни за отставку Разумкова, ни за назначение нового спикера

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирина Геращенко заявляет, что их фракция не будет голосовать ни за отставку Дмитрия Разумкова с поста спикера, ни за назначение нового председателя Верховной Рады.

"Мы не будем голосовать за отставку господина Разумкова. Мы не будем голосовать за назначение нового главы парламента, кто бы это ни был", - сказала Геращенко журналистам в кулуарах парламента в четверг.

При этом она высказала мнение, что глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики (фракция "Слуга народа") Даниил Гетманцев должен взять самоотвод от председательства в президиуме парламента при рассмотрении отзыва Разумкова.