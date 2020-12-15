Политика

20:02 15.12.2020

"Восточное партнерство" необходимо ЕС для стабильности и безопасности – Боррель

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"Восточное партнерство" необходимо ЕС для стабильности и безопасности – Боррель

"Восточное партнёрство" со времени своего создания превратилось в очень полезную как для Евросоюза, так и для его восточных соседей программу экономического сотрудничества и поддержки демократических реформ, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Восточное партнерство" - один из наиболее важных элементов для нашей стабильности и безопасности и даже для нашего экономического процветания, так как эти страны очень близки нам", - сказал высокий представитель ЕС по иностранным делам, выступая во вторник на пленарной сессии Европейского парламента в Брюсселе.

Программа была основана в 2009 году. Ее заявленная цель - развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью постсоветскими государствами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

Боррель считает, что ЕС может гордиться программой, несмотря на все существующие проблемы, так как ее результаты ощутимы для населения партнерских стран. Он, в частности, отметил сотрудничество сторон в области цифровых технологий и энергетики, признав, что предстоит еще ответить на многие вызовы.

Глава европейской дипломатии оценил последние месяцы как "особо трудные". На них пришлись серьезные испытания для партнерства: последствия пандемии COVID-19, значительно изменившей приоритеты программы; конфликты в нескольких государствах-партнерах; движение народных требований и ответные репрессии.

"На вызовы в области сотрудничества отвечать все труднее, но необходимо, чтобы мы были способны вместе отвечать на эти вызовы, опираясь на совместный диалог и "Восточное партнерство" с целью делиться нашей демократией, процветанием, стабильностью с восточными соседями. Это должно быть одним из приоритетов повестки Европейского союза, и это отвечает нашим взаимным интересам", - считает Боррель.

Он указал на необходимость укреплять гражданское общество стран "Восточного партнерства", поддерживать независимые СМИ, бороться против коррупции, распространять уважение к фундаментальным ценностям, правам человека и гражданина.

По его словам, будущее программы видится как "стратегическое, амбициозное, эффективное и гибкое в то же время партнерство".

В ответ на критические замечания депутатов о наличии сегодня очень серьезных проблем в странах "Восточного партнерства" Боррель заявил, что "речь не идет о простой задаче, нельзя претендовать на то, чтобы исправить за несколько лет ситуацию в этих странах, оставшихся после развала Советского Союза".

Он согласился, что ЕС вынужден констатировать в странах "Восточного партнерства" военные столкновения, нестабильность, коррупцию, фальсификацию выборов и репрессивный режим. "Я не говорю, что ситуация там очень позитивная. И вы это знаете. Но я полагаю, что ситуация была бы значительно хуже без этого партнерства", - возразил глава дипломатии ЕС.

"Можно сделать только то, что можно, и мы это делаем", - сказал Боррель, подчеркнув, что ЕС располагает лишь дипломатическими и финансовыми инструментами. В частности, оказывает самую большую финансовую помощь Украине. И в отношении войны Азербайджана с Арменией Евросоюз не может применять других средств, кроме дипломатических, объяснил он европейским депутатам.

Теги: #восточное_партнерство
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