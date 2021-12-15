События

09:36 15.12.2021

Зеленский 15-16 декабря посетит Брюссель для участия в саммите Восточного партнерства

1 мин читать
Зеленский 15-16 декабря посетит Брюссель для участия в саммите Восточного партнерства

Президент Украины Владимир Зеленский 15-16 декабря совершит рабочий визит в Брюссель для участия в шестом саммите Восточного партнерства.

Как сообщает Офис президента Украины, в мероприятии также примут участие президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, лидеры государств – членов Евросоюза и стран Восточного партнерства.

В рамках визита в Брюссель Зеленский проведет ряд двусторонних встреч с лидерами государств-членов ЕС и стран-партнеров, руководством ЕС и генеральным секретарем НАТО.

Теги: #восточное_партнерство #зеленский #брюссель
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:26 15.12.2021
Зеленский присвоил почетное звание "Мать-героиня" более тысяче украинских женщин

Зеленский присвоил почетное звание "Мать-героиня" более тысяче украинских женщин

19:08 14.12.2021
Генсекретарь НАТО встретится с Зеленским 16 декабря

Генсекретарь НАТО встретится с Зеленским 16 декабря

19:03 14.12.2021
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно онкологу Киндзельскому, спасшему многих ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС

Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно онкологу Киндзельскому, спасшему многих ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС

18:51 14.12.2021
Зеленский анонсировал возобновление Госпрограммы обеспечения жильем ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Зеленский анонсировал возобновление Госпрограммы обеспечения жильем ликвидаторов аварии на ЧАЭС

18:06 14.12.2021
Зеленский и премьер Италии Драги обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины

Зеленский и премьер Италии Драги обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины

11:57 14.12.2021
Коллективных усилий для сдерживания агрессии РФ на востоке Украины пока недостаточно – Зеленский

Коллективных усилий для сдерживания агрессии РФ на востоке Украины пока недостаточно – Зеленский

11:48 14.12.2021
Италия может сказать свое слово, которое точно услышат в Москве – Зеленский

Италия может сказать свое слово, которое точно услышат в Москве – Зеленский

11:37 14.12.2021
Зеленский о блокировании Германией поставок оборонного оружия в Украину: в некоторых столицах все ещё побеждает страх

Зеленский о блокировании Германией поставок оборонного оружия в Украину: в некоторых столицах все ещё побеждает страх

11:33 14.12.2021
Безопасность востока и центра Европы мгновенно рухнет в случае запуска "Северного потока – 2" – Зеленский

Безопасность востока и центра Европы мгновенно рухнет в случае запуска "Северного потока – 2" – Зеленский

11:26 14.12.2021
Зеленский: со стороны РФ странно требовать гарантий нерасширения НАТО, когда она сама нарушила столько обещаний

Зеленский: со стороны РФ странно требовать гарантий нерасширения НАТО, когда она сама нарушила столько обещаний

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки выявили 8 109 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 26 307 человек, 356 умерло

МИД: в Москве запустили фейк о работе украинского посольства в Ливане для создания "дымовой завесы" на фоне дела о 400 кг кокаина из посольства РФ в Аргентине

Генсекретарь НАТО встретится с Зеленским 16 декабря

Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно онкологу Киндзельскому, спасшему многих ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС

Данилов: Угроза со стороны РФ присутствует постоянно, но ситуация под контролем

ПОСЛЕДНЕЕ

Спасатели предупреждают об опасности схода лавин на Прикарпатье

Пограничники не пустили в Украину россиянина, утверждающего, что едет сотрудничать с украинскими спецслужбами

Заболеваемость COVID-19 в Африке за неделю возросла на 111% - ВОЗ

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 271,4 млн

В Днепре вследствие ДТП с участием маршрутки госпитализировано 6 человек

В Украине за сутки выявили 8 109 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 26 307 человек, 356 умерло

В Киевской и Львовской областях обесточено 56 населенных пунктов

За прошедшие сутки зафиксировано 7 нарушений режима тишины на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

15 декабря: Какой сегодня праздник

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о запрете на импорт товаров из китайского Синьцзяна

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА