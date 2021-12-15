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22:11 15.12.2021

Приоритеты Украины в Восточном партнерстве – модернизация границ, цифровая трансформация и энергоэффективность - Зеленский

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Приоритеты Украины в Восточном партнерстве – модернизация границ, цифровая трансформация и энергоэффективность - Зеленский

Приоритетами Украины в проекте Европейского Союза "Восточное партнерство" являются модернизация границ, цифровая трансформация и энергоэффективность, заявил президент Украины Владимир Зеленский, принимая участие в пленарном заседании 6-го саммита в Брюсселе.

Как передает слова главы государства его пресс-служба, подобные встречи лидеров стран ЕС и Восточного партнерства в рамках саммитов должны приносить практические результаты для их граждан.

"Именно в таком контексте мы рассматриваем приоритеты Восточного партнерства после 2020 года и экономический и инвестиционный план по результатам саммита. Для нас (Украины – ИФ) особое значение имеют три флагманских инициативы этого плана. Первая – это модернизация пунктов пропуска и инфраструктуры на границах", - заявил Зеленский.

По словам президента, важным также является заключение соглашения о либерализации автомобильных перевозок со странами Европейского Союза и расширение сети общих пунктов на границах.

"Вторая инициатива – это цифровая трансформация и ИТ-инфраструктура. Мы первыми в мире ввели цифровой паспорт. А платформа "Дiя" вывела Украину в лидеры цифровых услуг, которыми уже пользуется более 11 миллионов граждан Украины.  На очереди запуск "Дiя. Сити", что позволит создать самый мощный ИТ-хаб в Восточной Европе и другие амбициозные инновационные проекты", - сказал он.

Зеленский добавил, что практическим результатом на этом пути была бы отмена платы за роуминг между ЕС и партнерами. "Украина, как никто, готова к полной интеграции в единый цифровой рынок ЕС", - отметил президент.

"Энергоэффективность и водородная энергетика – это третья инициатива, которая имеет важное значение для Украины и ее энергетической безопасности. В следующем году мы приступим к "Большой термомодернизации" – планируем утеплить тысячи домов, школ, больниц. Украина готова стать лидером в развитии водородной энергетики. Это позволяет получить полную энергетическую независимость и добиться климатической нейтральности", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что Украина во всех вышеуказанных проектах рассчитывает на поддержку ЕС и международных финансовых институтов.

Теги: #восточное_партнерство #приоритеты
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