ЕС остается приверженным Восточному партнерству – Мишель

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявляет, что Европейский союз остается приверженным политике Восточного партнерства, участниками которой являются Украина, Грузия, Молдова, Армения и Азербайджан.

"Сегодня мы хотели бы четко заявить о нашей приверженности Восточному партнерству. Об уверенности и гордости за все, что мы достигли… и все, чего мы достигнем. В эти напряженные времена сотрудничество и солидарность как никогда актуальны и необходимы. А наше Восточное партнерство обеспечивает прочную основу для решения ключевых вопросов, представляющих общий интерес", - заявил он во вступительном слове, открывая саммит Восточного партнерства, который проходит в Брюсселе.

Президент Евросовета подчеркнул, что страны-участницы Восточного партнерства "не только соседи, но настоящие партнеры". "Мы развиваем наше партнерство, несмотря на вызовы - от экономических кризисов и вооруженных конфликтов до COVID 19. Этот саммит - новая возможность активизировать усилия по реформированию и способствовать восстановлению и устойчивости наших обществ", - отметил он.

Мишель пояснил, что это включает политическое сотрудничество, социально-экономическое восстановление и демократические реформы. "Мы хотим приносить конкретную и ощутимую пользу нашим гражданам", - подчеркнул президент.

Вместе с тем, он заявил, что "сейчас не время для самоуспокоенности, так как проблемы остаются". "Укрепление демократии, борьба с коррупцией, защита верховенства права, гарантия свободных СМИ и борьба с дезинформацией - это важные и достойные битвы, которые нам нужно вести и побеждать вместе", - сказал Мишель.