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19:18 28.10.2021

Жовква обсудил с главой делегации Европарламента в ПА Евронест приоритеты развития Восточного партнерства

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Жовква обсудил с главой делегации Европарламента в ПА Евронест приоритеты развития Восточного партнерства

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква провел встречу с главой делегации Европарламента в Парламентской ассамблее "Евронест", депутатом Европейского парламента Андрюсом Кубилюсом, в ходе которой стороны обсудили дальнейшее развитие Восточного партнерства, в частности, в контексте запланированного на декабрь Саммита этой инициативы.

Как сообщается на сайте Офиса главы Украинского государства, собеседники скоординировали дальнейшие шаги в целях продвижения интересов государств "Ассоциированного трио" в отношениях с ЕС.

"Украина настаивает на одобрении амбициозной декларации саммита Восточного партнерства и уже предлагает свои идеи в ее проект, как это было сделано при подготовке недавнего саммита Украина–ЕС. Мы стремимся к признанию европейской перспективы государств "Ассоциированного трио" и работаем над углублением содержательного сотрудничества с Европейским Союзом в приоритетных сферах", – подчеркнул Жовква.

Особое внимание стороны уделили вопросам энергетической безопасности. Жовква проинформировал депутата ЕП о недавних инициативах президента Украины Владимира Зеленского о непрерывном обеспечении газом европейских государств в зимний период.

Кубилюс в свою очередь отметил значительный прогресс Украины по внедрению системных реформ, что является важной предпосылкой для дальнейшей интеграции Украины в КС.

 

Теги: #восточное_партнерство #саммит
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