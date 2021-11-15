В Брюсселе обсудили подготовку предстоящего саммита Восточного партнерства – Боррель

Министры иностранных дел стран ЕС и стран-участниц политики Восточного партнерства обсудили подготовку предстоящего саммита, который пройдет в Брюсселе в декабре, сообщил по окончании заседания высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

На пресс-конференции, которая состоялась в понедельник в Брюсселе по окончании заседания, Боррель сказал: "Результат обсуждения – наши надежные обязательства региону и желание сотрудничать, чтобы разрешать стоящие вызовы". "На нашей встрече с министрами сегодня мы коснулись вопроса практической имплементации нашей амбициозной повестки дня в свете предстоящего саммита, который пройдет в декабре этого года", - добавил он.

Кроме того, Боррель сообщил, что Беларусь на заседание "приглашена не была, но мы оставили пустым кресло для белорусского народа".

Как известно, в политике Восточного партнерства принимают участие Украина, Грузия, Молдова, Армения, Азербайджан и Беларусь.