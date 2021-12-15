ЕС готов играть активную роль в разрешении конфликтов в странах Восточного партнерства

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявляет, что Европейский союз готов играть активную роль в предотвращении и разрешении конфликтов в страна-участницах политики Восточного партнерства.

Выступая в среду в Брюсселе в рамках саммита Восточного партнерства, который проходит под его председательством, Мишель отметил, что "затяжные конфликты в регионе остаются фундаментальной проблемой".

"Они требуют новых усилий для их решения в соответствии с принципами и нормами международного права. Мы готовы играть активную роль в предотвращении и разрешении конфликтов", - заявил он.

Президент Европейского совета констатировал, что на нынешнем саммите отсутствует Беларусь, которая приостановила свое участие в политике Восточного партнерства, но для которой "есть пустой стул как символическое место".

"Несколько дней назад я вместе с Верховным представителем Жозепом Борреллем встретился с представителями белорусской демократической оппозиции. Я слышал об их личной борьбе и видел их храбрость. Мы едины в нашей поддержке белорусского народа и его стремления к демократическому будущему", - заверил он.