Политика

16:37 26.10.2020

У Кривому Розі є спроби "вирішити ситуацію в один тур" - Корнієнко

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У Кривому Розі є спроби "вирішити ситуацію в один тур" - Корнієнко

У Кривому Розі фіксується багато порушень щодо виборчої документації, і є інформація про спроби на виборах мера міста "вирішити ситуацію в один тур", заявляє голова партії "Слуга народу", перший заступник голови однойменної фракції Олександр Корнієнко.

"У нас є певна тривожна інформація щодо Кривого Рогу. Фіксуються численні факти передачі дільничними комісіями до територіальних пошкодженої виборчої документації", - сказав він на брифінгу у понеділок у штабі партії.

За його словами, у Кривому Розі зафіксовано понад 150 порушень. "Ми наразі їм всім даємо хід. Чому? Тому що є спроби вирішити ситуацію в один тур. Є такі чутки щодо Кривому Рогу. Ми намагаємося зробити, щоб все було в рамках закону, і ми відстояли волевиявлення громадян", - зазначив Корнієнко.

Згідно з даними екзит-полу, проведеного спільно "Савік Шустер Студією" і телеканалом "Україна 24" з використанням інструментів соціологічної компанії Liberty Report, на виборах міського голови Кривого Рогу (Дніпропетровська обл.) лідирує чинний мер міста Юрій Вілкул, за якого проголосували 42,8% жителів міста. На другому місці - представник партії "Слуга народу" Дмитро Шевчик, за нього проголосували 31,01%, на третьому - представник "ОПЗЖ" Костянтин Павлов, за нього проголосували 7,91%. На четвертому місці - представник партії "Сила людей" Юрій Милобог (6,05%).

За підсумками місцевих виборів у Кривому Розі були оголошені результати ще двох екзит-полів: громадська спілка "Фонд інноваційних проектів" показала перемогу чинного мера Вілкула у першому турі з показником 51,82%, тоді як у Шевчика, який йде другим, 24,36%.

Опитування на замовлення Фонду "Українська політика", як і "Савік Шустер Студії", свідчить про необхідність другого туру, оскільки у Вілкула 44%, а у його конкурента Шевчика - 33%.

Теги: #корнієнко #кривий_ріг #вибори
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