Политика

11:05 15.07.2020

Профильный комитет Рады учел предложения "Голоса" в проекте постановления о назначении местных выборов - Лозинский

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Профильный комитет Рады учел предложения "Голоса" в проекте постановления о назначении местных выборов - Лозинский

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения учёл предложения фракции "Голос" в проекте постановления о назначении очередных местных выборов, заявляет первый заместитель председателя комитета Роман Лозинский (фракция "Голос").

"Вчера поздно вечером на закрытом заседании комитета предложения "Голоса", которые я зарегистрировал в своём постановлении, учтены. Мы возвратили к конституционности вид этого постановления. Выборы назначены абсолютно во все местные советы, а не только в областные советы и город Киев, как это говорили "Слуги народа" в своём постановлении, будут и в районные советы, и в громады очередные по всей стране, как это и должно быть согласно Конституции", - сказал Лозинский в кулуарах Верховной Рады в среду.

По словам нардепа, чрезвычайно важно, что выборы на оккупированной территории будут проведены только после деоккупации Донбасса и Крыма, и это отмечено в проекте постановления.

"Реинтеграция это важный этап возвращения украинского культурного и информационного пространства после возвращения контроля над границей и после разоружения и вывода российский вооруженных формирований. только после этого этапа в соответствии со стандартами ООН (мы прописали в постановлении эти стандарты), могут проводиться выборы после деоккупации Крыма, Донецкой и Луганской областей", - сказал Лозинский.

Теги: #рада #голос #вибори #лозинский
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