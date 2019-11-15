Политика

11:23 15.11.2019

Корниенко не исключает пополнение фракции "Слуги народа" за счет внефракционных депутатов

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Корниенко не исключает пополнение фракции "Слуги народа" за счет внефракционных депутатов

 Заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не исключает возможность включения в ее состав внефракционных депутатов.

"Не то, чтобы они должны вступить, но есть такая возможность. Есть много внефракционных депутатов, которые хотят стать частью "Слуги народа". Я сейчас не буду это разглашать", - сказал Корниенко журналистам в Верховной Раде в пятницу.

Он заверил, что потенциальные кандидаты на вступление во фракцию пройдут проверки, а вопрос их вступления в команду "Слуги народа" будет вынесен на решение политсилы в парламенте.

Как сообщалось, в пятницу фракция "Слуга народа" приняла решение об исключении из своего состава депутатов Анны Скороход и Антона Полякова. Причиной, как говорит Александр Корниенко, стало систематическое невыполнение взятых на себя обязательств перед фракцией.

Теги: #слуга_народу #корнієнко #рада
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