Политика

09:36 11.10.2019

Парнас и Фруман незаконно финансировали кампании политиков в США совместно с бизнесменом из РФ ради бизнеса и отзыва посла в Украине

4 мин читать
Парнас и Фруман незаконно финансировали кампании политиков в США совместно с бизнесменом из РФ ради бизнеса и отзыва посла в Украине

Арестованные в США Лев Парнас и Игорь Фруман незаконно финансировали предвыборные кампании политиков в США, используя, в частности, деньги бизнесмена из РФ, говорится в опубликованных в четверг судебных материалах.

В них отмечается, что первые признаки активности фигурантов дела в том, что касается финансирования предвыборных кампаний в США, появились в марте 2018 года.

"Парнас и Фруман, которые до того момента, насколько известно, не принимали заметного участия в политических донорских мероприятиях, стали стремиться продвигать свои собственные финансовые интересы, а также - политические интересы по крайней мере одного украинского официального лица, с которым они работали.

Отмечается, что своих целей бизнесмены собирались достигнуть, благодаря поддержке американских политиков, получавших от них финансирование.

Для этого Парнас и Фруман придумали схемы, позволявшие им в обход законодательства, перечислять политикам на финансирование предвыборных кампаний больше денег, нежели разрешается по закону. Ради этого, в частности, они создали компанию Global Energy Producers (GEP), которая, по их словам, занималась импортом и экспортом СПГ.

В документах не указывается, кто именно получал деньги от этих людей. К примеру, следователям стало известно о финансировании политика, который в 2018 году был членом конгресса США. В документах он обозначен лишь как "конгрессмен-1".

Именно его Парнас и Фруман просили помочь, чтобы добиться отзыва посла США в Украине Мари Йованович. В итоге она действительно оставила свой пост, однако неясно, насколько на это повлияли два бизнесмена.

"Парнас делал усилия, нацеленные на то, чтобы отозвать посла, как минимум частично, по просьбе одного или нескольких украинских официальных лиц", - отмечается в материалах обвинения.

Помимо этого они финансировали предвыборные кампании, чтобы продвинуть собственные бизнес-интересы, причем действовали на этот раз не одни, а с участием дававшего им деньги гражданина РФ.

В данном случае фигурантов расследования больше - это россиянин, который обозначен лишь как "иностранный гражданин-1". О нем известно лишь, что это бизнесмен, который не проживал постоянно в США.

Все остальные фигуранты - граждане США. Это американец украинского происхождения Парнас, американец белорусского происхождения Фруман, гражданин США, родившийся в Украине, Андрей Кукушкин и, наконец, Дэвид Корреиа - американец, родившийся в США.

Их общей задачей было заручиться поддержкой политиков для решения трудностей, связанных с бизнес-проектом: предприниматели собирались открыть фирму по продаже марихуаны. Они решили заняться этим бизнесом в штате Невада, где такой вид деятельности разрешен.

Обсуждение этого проекта началось в сентябре 2018 года. Бизнес-партнерам, среди прочего, предстояло получить лицензию на такую торговлю. Аналогичные лицензии им были нужны Нью-Йорке и некоторых других штатах.

Согласно плану, помощь фигурантам дела должен был оказать политик, баллотировавшийся на один из руководящих постов в Неваде. Российский участник проекта был готов оказать финансовую поддержку его предвыборной кампании, однако самостоятельно действовать не мог, в частности, потому что "донорами" в США могут быть только американские граждане. Поэтому $1 млн на эти цели поступил из России через американских бизнес-партнеров - Парнаса и Фрумана.

Поддержка политика требовалась, среди прочего, для того, чтобы решить ключевую проблему - предприниматели не успели вовремя подать документы на получение лицензии на торговлю марихуаной и надеялись, что их политический протеже им поможет.

В общей сложности, деньги, потраченные фигурантами дела на спонсирование предвыборных кампаний разных американских политиков, исчисляются миллионами долларов.

Ранее сообщалось, что - в США по обвинению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний арестовали бизнесменов Парнаса и Фрумана. Американские СМИ активно освещают эту тему, подчеркивая, что этих людей адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани называл своими клиентами.

Фруман и Парнас жертвовали средства в кампании республиканцев, в частности, на предвыборную борьбу Трампа. Кроме того, в мае 2018 года они пожертвовали $325 тыс. неправительственной организации America First Policies, созданной в 2017 году, чтобы пропагандировать политику Трампа "America First" (англ.: "В первую очередь - Америка").

Фигурантов дела обвиняют, в частности, в даче ложных показаний сотрудникам структур, отслеживающих связанные с выборами нарушения и в фальсификации данных о себе. Кроме того, по версии следствия, они обходили ограничения на суммы, которые разрешено жертвовать на политические кампании, перечисляя свои деньги через других лиц.

Всех четырех бизнесменов также обвиняют в том, что они совершали пожертвования в личных финансовых интересах, а также в интересах официального лица из украинского руководства.

Агентство Associated Press ранее со ссылкой на источники сообщало, что круг бизнесменов и доноров республиканцев разрабатывал план по смене руководства украинской компании "Нафтогаз Украины", в том числе Парнас и Фруман, а также нефтяной магнат из Бока-Ратон во Флориде Гарри Саджиант III.

Согласно плану бизнесменов, гендиректор "Нафтогаза" Андрей Коболев должен был быть заменен другим топ-менеджером компании Андреем Фаворовым. Отмечается, что данный план был сорван проигрышем Владимиру Зеленскому бывшего президента Украины Петра Порошенко на выборах 2019 года. После этого, по данным собеседников AP, министр энергетики США Рик Перри предпринял усилия по смене управленческой команды "Нафтогаза".

Теги: #сша #вибори #парнас
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:30 11.10.2019
Экс-посла США в Украине отстранили после отказа лично просить украинских чиновников начать расследование в отношении Байдена

Экс-посла США в Украине отстранили после отказа лично просить украинских чиновников начать расследование в отношении Байдена

06:17 11.10.2019
Сенаторы - демократы требуют от госсекретаря Помпео ответа на вопрос об увольнении посла в Украине

Сенаторы - демократы требуют от госсекретаря Помпео ответа на вопрос об увольнении посла в Украине

04:20 11.10.2019
Демократы просят главу Минэнерго предоставить документы в рамках процесса импичмента Трампа

Демократы просят главу Минэнерго предоставить документы в рамках процесса импичмента Трампа

00:06 11.10.2019
Зеленский: Скоро будет назначен посол Украины в США

Зеленский: Скоро будет назначен посол Украины в США

20:09 10.10.2019
Зеленский не понимает, о чем должен свидетельствовать в США по "украинскому делу"

Зеленский не понимает, о чем должен свидетельствовать в США по "украинскому делу"

18:38 10.10.2019
В США арестовали близких к Джулиани бизнесменов, которые помогали в делах Украины

В США арестовали близких к Джулиани бизнесменов, которые помогали в делах Украины

14:55 10.10.2019
Зеленский о Джулиани: встречаться с адвокатом без определенного формата организации встречи - это не уровень президента

Зеленский о Джулиани: встречаться с адвокатом без определенного формата организации встречи - это не уровень президента

11:45 10.10.2019
Зеленский не намерен вмешиваться во внутренние дела США, рассчитывает на поддержку Трампа

Зеленский не намерен вмешиваться во внутренние дела США, рассчитывает на поддержку Трампа

09:57 10.10.2019
Демократы Палаты представителей требуют показания от экс-советника Трампа по РФ и Евразии

Демократы Палаты представителей требуют показания от экс-советника Трампа по РФ и Евразии

09:56 10.10.2019
США могут разрешить сотрудничать с Huawei нескольким американским компаниям - газета

США могут разрешить сотрудничать с Huawei нескольким американским компаниям - газета

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский обещает результаты по "делу Иловайска"

Зеленский хочет, чтобы отношения Украины и Турцией были лучше турецко-российских

Дата встречи лидеров "нормандского формата" будет известна на следующей неделе, и она состоится в ноябре

Зеленский: моя идеология - закончить войну и поднять экономику, не нужны темы, раскалывающие общество

Зеленский подтвердил факт встречи с Хорошковским, тема будет известна позже

ПОСЛЕДНЕЕ

Международная организация по миграции направила в ОРДЛО 51 т гуманитарной помощи

Премьеры Великобритании и Ирландии видят возможность достижения соглашения по Brexit

Зеленский отрицает влияние на него Коломойского или Пинчука

Украина и Литва обсудили организационные аспекты подготовки Международной конференции по вопросам реформ

Зеленский об МВФ: со всеми нужно пытаться находить нужный контакт, "не теряя себя"

Зеленский готов подписать указ о ликвидации Окружного админсуда Киева, но еще не разбирался в этом вопросе

Зеленский: инвесторы готовы заходить в ОПЗ, но никто не хочет брать на себя долги

"Мотор Сич" должна быть сохранена и нужно разобраться, как решить вопрос с китайскими партнерами

Зеленский: отсутствие авиасообщения с РФ невыгодно, но это "должны захотеть люди" и нужно сначала решить вопрос войны

В СБ ООН не смогли согласовать совместное заявление по операции Турции в Сирии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА