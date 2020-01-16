События

06:37 16.01.2020

Соратник Джулиани заявил, что Украину обещали лишить любой помощи США

2 мин читать
Соратник Джулиани заявил, что Украину обещали лишить любой помощи США

Соратник личного адвоката президента США Руди Джулиани - Лев Парнас заявил, что он как представитель Дональда Трампа передал украинским чиновникам "очень жесткий сигнал" о том, что США прекратят всякую помощь стране, если Киев не объявит о начале расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена.

"Смысл был таков: это касалось не только военной помощи. Это касалось любой помощи", - заявил он в интервью MSNBC.

Соратник личного адвоката президента сообщил, что встречался с официальными лицами, в том числе со старшим помощником президента Украины Владимира Зеленского, и дал понять, что он был там "от имени Руди Джулиани и президента Соединенных Штатов".

Он также добавил, что получение Украиной помощи от США зависело, в первую очередь, от начала расследования в отношении Байдена и его сына Хантера, который был членом правления украинской компании Burisma.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

В итоге в декабре прошлого года Палата представителей США объявила импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Теперь в Сенате решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.

Большинство в Сенате (53 места) сейчас принадлежит партии Трампа - республиканцам. Поэтому, как считают наблюдатели, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет

Теги: #сша #помощь #украина #парнас
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:30 15.01.2020
Рассмотрение вопроса об импичменте в сенате займет не более двух недель, уверены в Белом доме

Рассмотрение вопроса об импичменте в сенате займет не более двух недель, уверены в Белом доме

20:51 15.01.2020
Женщины-астронавты NASA вышли в открытый космос, успешно заменили на МКС аккумуляторы

Женщины-астронавты NASA вышли в открытый космос, успешно заменили на МКС аккумуляторы

20:49 15.01.2020
Палата представителей США начала передачу в Сенат дела об импичменте Трампа

Палата представителей США начала передачу в Сенат дела об импичменте Трампа

20:19 15.01.2020
Трамп и вице-премьер Госсовета КНР подписали соглашение о первой фазе торговой сделки

Трамп и вице-премьер Госсовета КНР подписали соглашение о первой фазе торговой сделки

19:04 15.01.2020
Пелоси выбрала семерых "менеджеров импичмента" для слушаний по Трампу в сенате

Пелоси выбрала семерых "менеджеров импичмента" для слушаний по Трампу в сенате

17:45 15.01.2020
Временная поверенная в делах США в Украине поздравила нового главу НАПК с назначением и пообещала поддержку

Временная поверенная в делах США в Украине поздравила нового главу НАПК с назначением и пообещала поддержку

17:32 15.01.2020
Стоимость активов BlackRock впервые превысила $7 трлн, прибыль подскочила на 40% в IV квартале

Стоимость активов BlackRock впервые превысила $7 трлн, прибыль подскочила на 40% в IV квартале

17:13 15.01.2020
Прибыль UnitedHealth в IV квартале превзошла ожидания, выручка немного не дотянула до прогнозов

Прибыль UnitedHealth в IV квартале превзошла ожидания, выручка немного не дотянула до прогнозов

12:26 15.01.2020
Украина намерена направить исполкому СНГ отказ от участия в Соглашении о защите интересов государств рублевой зоны

Украина намерена направить исполкому СНГ отказ от участия в Соглашении о защите интересов государств рублевой зоны

09:42 15.01.2020
Сенаторы США предлагают выделить более $1 млрд на программы по снижению влияния Huawei в сфере 5G

Сенаторы США предлагают выделить более $1 млрд на программы по снижению влияния Huawei в сфере 5G

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки боевики 11 раз открывали огонь на Донбассе, один обстрел зафиксирован в ночь на четверг, погиб украинский военнослужащий

Экс-нардеп Дзензерский объявлен в розыск

Зеленский призвал Германию содействовать расследованию крушения украинского самолета "МАУ" в Иране

Правительство установило количество населения Украины, данные электронной переписи обнародуют на следующей неделе

Кабмин в течение недели выплатит по 200 тыс грн помощи семьям погибших в авиакатастрофе в Иране

ПОСЛЕДНЕЕ

За минувшие сутки боевики 11 раз открывали огонь на Донбассе, один обстрел зафиксирован в ночь на четверг, погиб украинский военнослужащий

В Харькове кассир-контролер, присвоившая деньги клиентов банка, предстанет перед судом

Ракета Arian V стартует на орбиту с европейским и индийским спутниками связи

В Рубежном на Луганщине ликвидирована нарколаборатория

Патрульную полицию Харьковской области возглавила замначальника Хмельницкой УПП

Бородянский анонсировал мониторинг спортивной инфраструктуры Украины

На ул.Антоновича в Киеве ликвидировали повреждения трубопровода и восстановили движение транспорта

Нардеп Кравчук о заседании фракции "Слуга народа": обсудили законопроект об изменениях в регламент Рады, премьер-министра не было, присутствовали Коболев и Смелянский

На аудиозаписи совещания в Кабмине голос не мой – Ковалив

Гончарук не подавал заявления об отставке на фоне распространенной аудиозаписи о совещании в Кабмине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА