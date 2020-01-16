Соратник Джулиани заявил, что Украину обещали лишить любой помощи США

Соратник личного адвоката президента США Руди Джулиани - Лев Парнас заявил, что он как представитель Дональда Трампа передал украинским чиновникам "очень жесткий сигнал" о том, что США прекратят всякую помощь стране, если Киев не объявит о начале расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена.

"Смысл был таков: это касалось не только военной помощи. Это касалось любой помощи", - заявил он в интервью MSNBC.

Соратник личного адвоката президента сообщил, что встречался с официальными лицами, в том числе со старшим помощником президента Украины Владимира Зеленского, и дал понять, что он был там "от имени Руди Джулиани и президента Соединенных Штатов".

Он также добавил, что получение Украиной помощи от США зависело, в первую очередь, от начала расследования в отношении Байдена и его сына Хантера, который был членом правления украинской компании Burisma.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

В итоге в декабре прошлого года Палата представителей США объявила импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Теперь в Сенате решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.

Большинство в Сенате (53 места) сейчас принадлежит партии Трампа - республиканцам. Поэтому, как считают наблюдатели, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет