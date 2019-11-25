Политика

05:42 25.11.2019

Клиент Джулиани предоставил Конгрессу США записи, связанные с украинским скандалом

2 мин читать

Клиент адвоката президента США Руди Джулиани - Лев Парнас предоставил комитету по разведке Палаты представителей аудио, видеозаписи и фотографии, связанные с усилиями США убедить правительство Украины начать расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена, сообщает ABC News со ссылкой на несколько источников.

Согласно их данным, Парнас предоставил записи в рамках исполнения повестки выданной ему Конгрессом. Отмечается, что среди прочего в распоряжении комитета по разведке Палаты представителей оказался ряд документов на английском и украинском языках. Некоторые материалы содержат обсуждения между Джулиани и Трампом.

Однако, сообщили источники телеканала, часть документов, запрашиваемых следователями Конгресса, уже находятся в распоряжении федеральных следователей в Южном округе Нью-Йорка и, таким образом, не могут быть переданы.

"Мы выдали повестки мистеру Парнасу и мистеру Фруману, чтобы они предоставили нам записи. Мы хотели бы, чтобы они полностью выполнили эти повестки", - заявил ранее CNN председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф.

Адвокат Парнаса Джозеф Бонди отказался от комментариев и перенаправил телеканал к заявлению, опубликованному в воскресенье.

"Мистер Парнас громко и публично заявил о своем желании выполнить ранее выданную повестку и предоставить комитету по разведке Палаты представителей правдивую и важную информацию, которая способствует правосудию, а не препятствует ему", - говорится в заявлении адвоката Парнаса.

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента президента США Дональда Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался в ходе телефонного разговора 25 июля убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.

Ранее сообщалось, что в США по обвинению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний арестовали бизнесменов Парнаса и Фрумана. Американские СМИ активно освещают эту тему, подчеркивая, что этих людей адвокат президента США Джулиани называл своими клиентами.

Теги: #сша #импичмент #парнас #записи
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:34 25.11.2019
Посол США в Норвегии будет назначен новым министром ВМС США

Посол США в Норвегии будет назначен новым министром ВМС США

18:02 24.11.2019
Трамп утверждает, что 75% американцев против импичмента президента

Трамп утверждает, что 75% американцев против импичмента президента

18:02 24.11.2019
Блумберг включился в борьбу за пост президента США

Блумберг включился в борьбу за пост президента США

12:53 24.11.2019
У Вашингтона истекает время на то, чтобы остановить проект "Северный поток 2" – сенатор США

У Вашингтона истекает время на то, чтобы остановить проект "Северный поток 2" – сенатор США

12:38 24.11.2019
Блумберг намерен помешать Трампу переизбраться в 2020 году

Блумберг намерен помешать Трампу переизбраться в 2020 году

23:12 22.11.2019
США ввели санкции против министра связи Ирана из-за блокировки интернета

США ввели санкции против министра связи Ирана из-за блокировки интернета

20:04 22.11.2019
Трамп раскритиковал Йованович и заявил, что Украина ненавидела его до выборов

Трамп раскритиковал Йованович и заявил, что Украина ненавидела его до выборов

18:22 22.11.2019
Трамп предрекает крупный скандал по делу о слежке за его предвыборным штабом

Трамп предрекает крупный скандал по делу о слежке за его предвыборным штабом

16:35 22.11.2019
Трамп заявил о возможности скорого заключения торговой сделки с Китаем

Трамп заявил о возможности скорого заключения торговой сделки с Китаем

10:29 22.11.2019
Трамп подписал еще один временный бюджет страны во избежание "шатдауна"

Трамп подписал еще один временный бюджет страны во избежание "шатдауна"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Безопасность в Черноморском регионе и предстоящую встречу лидеров стран "Нормандской четверки" обсудили Загороднюк и госсекретарь ФРГ Зиммер

Помощник Зеленского Ермак заявляет, что в ближайшее время против него увеличится количество информатак из-за прилагаемых усилий по прекращению войны

Зеленский: Украина никогда не забудет и не простит Голодомор - геноцид украинского народа тоталитарным сталинским режимом

Миссия МВФ завершила визит в Украину без Staff Level Agreement, но отметила прогресс в подготовке программы

В МИД Турции опровергли информацию о возобновлении грузового сообщения с Крымом

ПОСЛЕДНЕЕ

Гонконг остается китайским вне зависимости от результатов местных выборов

ЕС выразил обеспокоенность в связи с налетом сил безопасности на редакцию независимого СМИ в Египте

Евродепутаты проголосуют по составу Еврокомиссии на открывающейся сессии Европарламента

Порошенко призвал мировое сообщество к укреплению солидарности с Украиной

Джонсон обещает до 25 декабря внести на рассмотрение парламента соглашение по Brexit

Канадские партии поддерживают Украину в противодействии РФ не зависимо от политической позиции - встреча главы Консервативной партии с Загороднюком

Безопасность в Черноморском регионе и предстоящую встречу лидеров стран "Нормандской четверки" обсудили Загороднюк и госсекретарь ФРГ Зиммер

Сенаторы США заверили Загороднюка поддержке Украины в противостоянии гибридным угрозам со стороны РФ

Главы Минобороны Украины и Канады обсудили состояние и перспективы оборонного сотрудничества между странами

Помощник Зеленского Ермак заявляет, что в ближайшее время против него увеличится количество информатак из-за прилагаемых усилий по прекращению войны

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА