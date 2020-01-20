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13:13 20.01.2020

Насиров участвовал в финансировании проекта недвижимости для Парнаса

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Насиров участвовал в финансировании проекта недвижимости для Парнаса

Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров участвовал в финансировании проекта в сфере недвижимости соратника личного адвоката президента США Льва Парнаса, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

"Флоридский бизнесмен и донор Трампа обхаживал инвесторов для проекта в сфере недвижимости. Один из них, Роман Насиров, в то время являвшийся главой налоговой службы Украины, отправился на курорт Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, где они общались с избранным президентом в кругу его соратников, о чем свидетельствует видео, опубликованное адвокатом Парнаса", – указывает издание.

По данным WSJ, Насиров предоставил по просьбе Парнаса заем в $10 млн.

Теги: #трамп #парнас #насиров
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